Пацієнти, які перенесли COVID-19 мають схильність до інсультів: Риженко

Серед наслідків перенесеного захворювання – інсульти та інфаркти.

У Дніпрі до лікарні Мечникова після перенесеного коронавірусу з проблемами серця звертаються все більше пацієнтів. Вони потрапляють до медзакладу з інфарктами та інсультами.

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Про це розповів генеральний директор лікарні Мечникова Сергій Риженко.

"Хочу сказати, що постковідний синдром буде нагадувати про себе ще кілька місяців. Треба, щоб пацієнти, які перехворіли на коронавірус, щонайменше півроку здавали показники на кров, що дасть змогу зменшити такі важкі захворювання як інсульт і тромбоутворення", - сказав Сергій Риженко.

Сергій Риженко зазначив, що останнім часом дуже багато ускладнень у пацієнтів після коронавірусу. Серед наслідків перенесеного захворювання – інсульти та інфаркти.

З таким діагнозом до лікарні Мечникова за останній тиждень звернулися 13 пацієнтів.

Нагадаємо, що новий спалах коронавірусу може статися в Україні вже від початку 2022 року. Загалом ситуація з COVID-19 в Україні залежатиме від спалаху хвороби в Європі і карантинних обмежень, які діятимуть в державі.

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