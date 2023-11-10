Пам’ятники Щорсу та Пушкіну в Києві можна демонтувати: постанова уряду

Низка пам’ятників на честь російських та радянських діячів більше не належать до культурної спадщини національного значення.

У п’ятницю, 10 листопада, ухвалив рішення вилучити з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятники російському поету Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу та іншим російським і радянським діячам.

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України, яке й розробляло відповідну постанову.

Зокрема, з реєстру вилучили пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському, пам’ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка, могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку, монітор “Железняков” на вул. Електриків, пам’ятник екіпажу бронепоїзда “Таращанець” в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською у Києві.

Крім того, відтепер дозволено демонтувати пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, “Україна – визволителям” в Ужгороді, Меморіальний комплекс “Борцям революції” в Луганську.

“Місцева влада має остаточно очистити простір від маркерів антиукраїнської політики – демонтувати та перемістити пам’ятники”, – наголосив т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Постанову Кабміну було ухвалено для виконання вимог Законів України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Нагадаємо, нещодавно у Києві демонтували радянську зірку з обеліску. Через вагу радянського символу його розпилювали на висоті.

Читайте також: