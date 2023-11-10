Партизани виявили ешелон військової техніки окупантів: де саме

Українське підпілля виявило черговий ешелон військової техніки окупантів. Його переміщення зафіксували у Воронежі.

Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ".

"Наші агенти засікли переміщення військового ешелону у Воронежі, що прямував у бік України. На вагонах перевозилися старі теплозаправники, старі КАМАЗи для перевезення особового складу, причепи з бочками для палива, а також спецтехніка", – зазначили партизани.

Вочевидь, у загарбників дуже кепські справи зі зброєю. Не дивно, адже втрати у техніці ворога є колосальними.

"Продовжуємо спостерігати, як рашисти продовжують копатись у своїх складах, у пошуках хоч якоїсь робочої техніки, рядки придатності якої вже давно минули. І весь цей мотлох вони відправляють в Україну, в надії хоч якось виручити себе", – підсумували в "АТЕШ".

Нагадаємо, в "АТЕШ" повідомляли, що до Джанкоя прибула чергова партія мобілізованих з РФ.

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