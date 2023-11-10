Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Партизани виявили ешелон військової техніки окупантів: де саме

Партизани виявили ешелон військової техніки окупантів: де саме

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
478
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Партизани виявили ешелон військової техніки окупантів: де саме

Ешелон військової техніки окупантів у Воронежі / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

РФ сподівається, що старий брухт хоч якось покращить результати армії.

Українське підпілля виявило черговий ешелон військової техніки окупантів. Його переміщення зафіксували у Воронежі.

Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ".

"Наші агенти засікли переміщення військового ешелону у Воронежі, що прямував у бік України. На вагонах перевозилися старі теплозаправники, старі КАМАЗи для перевезення особового складу, причепи з бочками для палива, а також спецтехніка", – зазначили партизани.

Вочевидь, у загарбників дуже кепські справи зі зброєю. Не дивно, адже втрати у техніці ворога є колосальними.

"Продовжуємо спостерігати, як рашисти продовжують копатись у своїх складах, у пошуках хоч якоїсь робочої техніки, рядки придатності якої вже давно минули. І весь цей мотлох вони відправляють в Україну, в надії хоч якось виручити себе", – підсумували в "АТЕШ".

Нагадаємо, в "АТЕШ" повідомляли, що до Джанкоя прибула чергова партія мобілізованих з РФ.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
478
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація