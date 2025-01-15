Перерізав шию співмешканці: у Конотопі сталося моторошне вбивство

Від зазнаних травм потерпіла померла на місці.

15 січня до поліції надійшло повідомлення про вбивство жінки.

Про це повідомили у Конотопському районному відділі поліції.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили тіло 39-річної жінки з різаною раною на шиї. Дільничні офіцери поліції попередньо встановили, що під час застілля між співмешканцями виникла сварка.

"У розпалі конфлікту 46-річний чоловік схопив кухонний ніж і завдав удару в шию потерпілої. Спричинені тілесні ушкодження не дали жінці шансу на життя – вона померла на місці", – йдеться в повідомленні.

На місці події вилучено речові докази, зокрема кухонний ніж із нашаруваннями речовини бурого кольору.

Правоохоронці затримали зловмисника та оголосили йому підозру. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, у Запоріжжі пенсіонер під час конфлікту завдав своїй знайомій десятків ударів по різних частинах тіла, від чого жінка померла.

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