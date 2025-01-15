Перерезал шею сожительнице: в Конотопе произошло жуткое убийство

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

15 января в полицию поступило сообщение об убийстве женщины.

Об этом сообщили в Конотопском районном отделении полиции.

Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили тело 39-летней женщины с резаной раной на шее. Участковые офицеры полиции предварительно установили, что во время застолья между сожителями возникла ссора.

"В разгаре конфликта 46-летний мужчина схватил кухонный нож и нанес удар в шею потерпевшей. Нанесенные телесные повреждения не дали женщине шанса на жизнь — она скончалась на месте", — говорится в сообщении.

На месте происшествия изъяты вещественные доказательства, в частности, кухонный нож с наслоениями вещества бурого цвета.

Правоохранители задержали злоумышленника и объявили ему подозрение. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в Запорожье пенсионер во время конфликта нанес своей знакомой десятки ударов по разным частям тела, от чего женщина скончалась.

Читайте также: