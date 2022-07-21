Перевозив ухилянтів за кордон у прихованому відсіку буса: затримано мешканця Одеси

В Одесі затримали місцевого жителя, якого підозрюють у переправленні військовозобов’язаних за кордон.

Йому повідомлено про підозру в рганізації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.

Про цце повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідство встановидо, що підозрюваний організував схему незаконного перетину кордону чоловіків призовного віку. Зокрема, зловмисник шукував через знайомих охочих виїхати до Молдови. Знайшовши ухилянтів, він переправляв їх на власному пасажиро-вантажному мікроавтобусі у прихованому відсіку.

Чоловіка затримали, коли він спробував переправити через кордон двох чоловіків. Обійшлося це їм у 13,6 тис. дол.

Як повідомлялося, в Одеській області група зловмисників під час дії комендантської години незаконно переправляла чоловіків призовного віку до невизнаної "Придністровської Молдовської Республіки". До організації та функціонування «трансферу» причетні громадяни України та невизнаної ПМР.

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