"Квиток до Європи за $3700": на Одещині чоловіків переправляли за кордон під час комендантської години

В Одеській області група зловмисників під час дії комендантської години незаконно переправляла чоловіків призовного віку до невизнаної "Придністровської Молдовської Республіки" (ПМР).

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Одеській області.

До організації та функціонування «трансферу» причетні громадяни України та невизнаної ПМР.

"Учасники злочинної групи підшукували "клієнтів", далі відвозили їх до приватного будинку одного з фігурантів, в кількох десятках метрів від державного кордону. "Трансфер" проходив у нічний час. "Туристів" супроводжували до певного місця на кордоні, де їх уже чекали громадяни ПМР. Вартість такого "квитка" становила 3700 доларів США", - повідомляє Нацполіція.

В ніч проти 18 липня оперативники та слідчі затримали трьох учасників злочинної групи під час незаконного переправлення через державний кордон України. Ще одного фігуранта – за місцем його мешкання, напередодні "трансферу" він якраз привіз групу військовозобов'язаних чоловіків. За свої послуги вони повинні були отримати понад $11 000.

Крім того, за результатами проведення обшуків за місцями проживання зловмисників поліцейські вилучили 20 000 доларів США та 2000 євро.

Чотирьох учасників злочинної групи затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За незаконне переправлення осіб через державний кордон зловмисникам може загрожувати до дев’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, на Чернігівщині керівник колонії під час війни випустив з установи "злодія в законі".

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