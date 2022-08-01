Під час окупації інформував росіян про учасників АТО: судитимуть мешканця Київщини

В Україні будуть судити чоловіка через державну зраду.

Офісом Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт. Зазначається, що зловмисник надавав окупантам країни-агресорки Росії інформацію про учасників АТО.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідчі встановили, що у березні 2022-го під час окупації російськими військами Бучанського району Київської області мешканець села Луб’янка надавав окупантам інформацію про учасників АТО, а також власникв вогнепальної зброї. Мовляв, саме ці люди могли чинити опір окупантам.

Маючи таку іфнормацію, російські військовослужбовці застосували тортури та катування до учасника АТО.

Втім, на цьому зловмисник не зупинився. Він намагався вступити до лав Збройних сил України. Втім, його викрили правоохоронці.

Як повідомлялося, Служба безпеки України затримала двох російських агентів, які шукали "слабкі місця" в оборонних рубежах Сумської області. Вони збирали інформацію щодо місць дислокації, кількості військових та озброєння, а також наявних укріплень українських Сил оборони. Зібрані дані країна-агресорка планувала використати для можливого переправлення на територію регіону диверсійно-розвідувальних груп.

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