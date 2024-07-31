Підозрюваному у вбивстві Фаріон надали охорону: у чому причина

Адвокат сказав, що за такі погрози може бути порушена кримінальна справа

У Львові під час судового засідання донька Ірини Фаріон, Софія Семчишин, погрожувала підозрюваному у вбивстві, 18-річному В’ячеславу Зінченку, побажавши йому "сдохнути в тюрмі" і пообіцявши зробити все, щоб це здійснити. Через ці погрози йому надали охорону.

Про це заявив адвокат підозрюваного Ігор Сулима в інтерв'ю Українським новинам.

Він також зазначив, що за такі погрози можна притягнути до відповідальності. "Вибачте, але за погрози вбивством і розправою можна притягнути до відповідальності. Нехай при мені це скаже. Проти неї буде порушено кримінальну справу. Якщо є відеозапис з погрозами, то я витребую його", – сказав він.

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Адвокат підозрюваного повідомив, що після отриманих погроз підозрюваному вже надали охорону. Він зазначив, що не виключає можливість винуватості підозрюваного, але має сумніви, поки не будуть надані беззаперечні докази.

Нагадаємо, 19 липня у Львові на вулиці Масарика здійснили замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон. Пізніше вона померла в лікарні. 25 липня поліція в Дніпрі затримала 18-річного В’ячеслав Зінченко, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Суд у Львові обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців під вартою без можливості внесення застави.

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