Підпалював військову техніку: в Одесі СБУ затримала російського спецагента

Агентом РФ виявився іноземець, який час від часу приїжджав до нашої країни.

В Одесі СБУ затримала російського агента, який спланував у області серію терактів. Один із них мав закінчитися підпалом військової техніки.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Як стало відомо, агентом РФ виявився іноземець, який час від часу приїжджав до нашої країни та організовував тут диверсії та терористичні акти.

“Уже встановлено, що він організував підпал військового автомобіля ЗСУ в Одесі у грудні 2021 року, облив пам’ятник загиблим у війні з РФ українцям. Наступними об’єктами посягання агента мали стати офіси волонтерських та громадсько-політичних структур патріотичного спрямування, а також військова техніка в Одеській області”, — розповіли в пресслужбі СБУ.

Затримали злочинця під час його зустрічі з одним із виконавців. Йому знову треба було підпалити військову техніку.

“Наразі слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 258 (“Терористичний акт”) КК України. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності”, — додали в управлінні.

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