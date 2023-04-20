"Підуть працювати вантажниками": ієрарх ПЦУ про майбутнє священників УПЦ МП

За його словами, 2022 року на Волині до ПЦУ з УПЦ МП перейшло 42 громади, але тільки три священники.

Митрополит Луцький і Волинський ПЦУ Михаїл поскаржився, що священники УПЦ Московського патріархату, на відміну від своїх парафіян, не хочуть переходити до Православної церкви України.

Про це ієрарх сказав в інтерв'ю місцевому виданню "Конкурент".

Михаїл запевнив, що пропонує парафіям переходити разом з настоятелями, проте священники Московського патріархату відмовляються. За його словами, 2022 року на Волині до ПЦУ з УПЦ МП перейшло 42 громади, але тільки три священники.

Митрополит визнає, що УПЦ МП дійсно має невелику кількість своїх прихильників, які сліпо вірять своїм релігійним лідерам.

"З ними розмовляти безпідставно, їх неможливо переконати. Це більше, ніж фанатизм за релігією, вони просто ідуть за своїм лідером і крапка. Вони потім позбавляються ілюзії, проходить час, люди мислять, розмірковують. У 90% таких випадків священник лишається взагалі без пастви. Тобто ці священники потім ідуть на світську роботу. Підуть працювати вантажниками або займатися сільським господарством. Якась частина намагається відновити свою діяльність на якихось земельних ділянках, які їм десь дістаються чи подарують, і будувати нові храми", – каже ієрарх.

Він наголошує, що ні про яке переслідування чи утиски віри в Україні, як це люблять заявляти представники УПЦ МП, не йдеться.

"Різниця між ПЦУ та УПЦ МП полягає у тому, що ми патріотично налаштовані, наш центр – у Києві. А МП, хоч би що вони казали, керується з країни-агресорки. І це неприпустимо, тим більше в умовах війни", – підсумував Михаїл.

Раніше повідомлялося, що із села під Києвом вигнали священника УПЦ МП, який відмовлявся відспівувати загиблих бійців.

Читайте також: