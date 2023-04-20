"Пойдут работать грузчиками": иерарх ПЦУ о будущем священников УПЦ МП

По его словам, в 2022 году на Волыни в ПЦУ из УПЦ МП перешли 42 общины, но только три священника.

Митрополит Луцкий и Волынский ПЦУ Михаил пожаловался, что священники УПЦ Московского патриархата, в отличие от своих прихожан, не хотят переходить в Православную церковь Украины.

Об этом иерарх сказал в интервью местному изданию "Конкурент".

Михаил заверил, что предлагает приходам переходить вместе с настоятелями, но священники Московского патриархата отказываются. По его словам, в 2022 году на Волыни в ПЦУ из УПЦ МП перешли 42 общины, но только три священника.

Митрополит признает, что УПЦ МП действительно имеет небольшое количество своих сторонников, которые слепо верят своим религиозным лидерам.

"С ними разговаривать безосновательно, их невозможно убедить. Это больше, чем фанатизм по религии, они просто следуют за своим лидером и точка. Они потом лишаются иллюзии, проходит время, люди мыслят, размышляют. В 90% таких случаев священник остается вообще без паствы. То есть эти священники потом идут на светскую работу. Пойдут работать грузчиками или заниматься сельским хозяйством. Какая-то часть пытается возобновить свою деятельность на каких-то земельных участках, которые им где-то достаются или подарят, и строить новые храмы", — говорит иерарх.

Он подчеркнул, что ни о каком преследовании или притеснении веры в Украине, как это любят заявлять представители УПЦ МП, речь не идет.

"Разница между ПЦУ и УПЦ МП состоит в том, что мы патриотически настроены, наш центр – в Киеве. А МП, что бы они ни говорили, руководствуется из страны-агрессора. И это недопустимо, тем более в условиях войны", – подытожил Михаил.

Ранее сообщалось, что из села под Киевом был изгнан священник УПЦ МП, который отказывался отпевать погибших бойцов.

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