Пісторіус повідомив, чи можуть німецькі солдати з'явитися в Україні

Наразі Німеччина відкидає ймовірність розміщення своїх військ на території України. Щобільше - Берлін закликає припинити дискусії щодо цієї теми.

Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус під час візиту до Гельсінкі, повідомляє FAZ.

Очільник Міноборони ФРН наголошує, що дискусії про розміщення західних військ в Україні тривають. Втім, з його слів, це варто потрібно припинити.

"Ніхто насправді не хоче, щоб сухопутні війська були в Україні,. Зараз про це триває дискусія, але є вирішальна межа. Тому ми повинні припинити це на цьому етапі. Ми не станемо партією війни. Саме тому Taurus ще не доставили", - сказав Пісторіус, додавши, що далекобійні ракети не стануть вирішальними у війні.

Тим часом Пісторіуса підтримав його колега з Фінляндії Антті Хаккяне. Він відкинув можливість розміщення військ та наголосив, що союзники України повинні зосередитися на іншому.

"Але всі підтримують збільшення допомоги у формі зброї, боєприпасів і грошей, і саме на цьому ми повинні тепер зосередитись", - заявив він.

Нагадаємо, також у Франції зробили заяву про розміщення військ в Україні. Наразі не може бути й мови про це, заявив міністр оборони Себастьєн Лекорню.

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