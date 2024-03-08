Писториус сообщил, могут ли немецкие солдаты появиться в Украине

В настоящее время Германия исключает вероятность размещения своих войск на территории Украины. Более того — Берлин призывает прекратить дискуссии по этой теме.

Об этом заявил немецкий министр обороны Борис Писториус во время визита в Хельсинки, сообщает FAZ.

Глава Минобороны ФРГ отмечает, что дискуссии о размещении западных войск в Украине продолжаются. Впрочем, по его словам, это следует прекратить.

"Никто на самом деле не хочет, чтобы сухопутные войска были в Украине. Сейчас об этом продолжается дискуссия, но есть решающая граница. Поэтому мы должны прекратить это на этом этапе. Мы не станем партией войны. Именно поэтому Taurus еще не доставили", — сказал он. Писториус, добавив, что дальнобойные ракеты не станут решающими в войне.

Тем временем Писториус поддержал его коллега из Финляндии Антти Хаккяне. Он исключил возможность размещения войск и подчеркнул, что союзники Украины должны сосредоточиться на другом.

"Но все поддерживают увеличение помощи в форме оружия, боеприпасов и денег, и именно на этом мы должны теперь сосредоточиться", – заявил он.

Напомним, также во Франции было заявлено о размещении войск в Украине. Пока не может быть и речи об этом, заявил министр обороны Себастьен Лекорню.

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