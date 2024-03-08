Турагент звезд назвал самые странные просьбы его клиентов

Турагент для богатых и знаменитых рассказал о самых странных вещах, о которых просили его клиенты во время путешествий.

Как рассказал Роб ДеллиБови CNN, он подписал много соглашений о неразглашении, но он делится некоторыми анонимными секретами.

Через свою компанию RDB Hospitality ДеллиБови и его команда работают над тем, чтобы клиенты путешествовали "беспрепятственно, без остановок, без проблем", независимо от того, отдых это, концертный тур на мировой арене или международная пресс-конференция.

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Среди его клиентов не только знаменитости, но и "богатые люди" с "высокими требованиями", которые знают, что "большинство вещей доступны по определенной цене".

Планировщик путешествий делает больше, чем просто бронирует авиабилеты и отели. Он работает над тем, чтобы каждая дикая просьба его клиентов была немедленно исполнена, чтобы гарантировать элитный опыт.

Например, один бывший клиент требовал, чтобы в каждом номере гостиницы, которую он арендовал, была "собака среднего размера", которая бы виляла хвостом.

Хотя это была "веселая, безобидная вещь", позволить мужчине поиграть с собакой в течение двух часов, это была постоянная сложная просьба. Иногда это могло означать, что нужно было предлагать плату работникам отеля, являющимся владельцами собак, чтобы одолжить животное на время.

ДеллиБови также просили "создать сырную доску длиной в метр" и разделить M&M's по цвету – обычная просьба от музыкантов.

"Это то, что передается через многие группы", — поделился он. "Некоторые могут сказать, что они делают это, чтобы поиздеваться над нами".

Другой клиент "не любит паковать вещи" и просил "новое белье, носки, рубашки и все остальное", что будут ждать его в каждом пункте назначения.

"Новая одежда покупается в каждом городе", — сказал ДеллиБови.

Самый распространенный запрос, который получает турагент, – определенные виды бутилированной воды.

"У каждого есть свой тип бутылки воды, и это очень смешно", — сказал он. "Для меня нет разницы между всеми бутылками воды, но откуда мне знать?".

Гости также очень привередливы к температуре – у них есть предпочтения ко всему, начиная от своей комнаты и заканчивая водой в ванне.

Но некоторые запросы туристические агенты просто не в состоянии удовлетворить, поскольку некоторые клиенты злоупотребляют его услугами.

ДеллиБови признался, что его просят о "много незаконных вещах", хотя он не уточняет, что именно – но он не переступает этот предел, несмотря на то, насколько велика его звездная сила или зарплата.

"Я просто очень боюсь быть вовлеченным в такие вещи", — сказал он.

Напомним, в "отеле смерти" стоимостью почти 2 миллиарда долларов ни разу не останавливался гость. Прошло более 30 лет с начала строительства гостиницы.

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