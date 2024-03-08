У Франції зробили заяву про розміщення військ в Україні

Наразі не може бути й мови про відправлення сухопутних військ Франції до України - навіть на тлі заяв французького лідера Еммануеля Макрона.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє BFM TV.

"Між постачаннями зброї в тому вигляді, в якому ми знаємо їх сьогодні, і кобелігенцією, тобто прямою війною з Росією, ми випробували все?", - наголосив міністр.

Окрім того, Лекорню згадав "схеми військової присутності для розмінування, навчання українських солдатів на українській землі". Політик також зауважив, мовляв, "ми більше не перебуваємо в тій самій ситуації, що й два роки тому", навівши результати контрнаступу ЗСУ, смерть російського опозиціонера Олексія Навального та загрози, які РФ створює для всіх європейських країн.

За словами очільника міноборони Франції, останні заяви президента, швидше за все, будуть широко прокоментовані.

"У деяких політичних формуваннях існує подвійна мова. Ви повинні дати зброю, але не надто багато. Тоді, коли ми говоримо про вступ України до Європейського союзу чи НАТО, ах так, це не вихід. Тому кожного разу, коли з'являється інструмент для допомоги Україні, він відкидається з порога", - заявив міністр.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі з парламентськими партіями назвав важливу умову відправлення військ до України. Такі дії ймовірні у разі можливого прориву окупантів на Київ чи Одесу, наголосив він.

Раніше, наприкінці лютого, Макрон не виключив, що в майбутньому війська країн НАТО можуть бути введені на територію України. Втім, "наразі консенсусу щодо відправлення військ немає".

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