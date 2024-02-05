По всій Україні оголосили перший рівень небезпеки: що сталося

Через підтоплення можливі проблеми із транспортним сполучення у Сумській та Чернігівській областях.

У вівторок, 6 лютого, оголосили перший рівень небезпеки через погіршення погодних умов та можливі підтоплення.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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"6 лютого вночі в Україні, вдень у західних та південно-західних областях пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с. І рівень небезпечності", - йдеться у повідомленні.

Також метеорологи попереджають про небезпечні гідрологічні явища через підвищення рівнів води та танення льоду на водоймах.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 6 лютого / Фото: Укргідрометцентр

"5-8 лютого можливі різкі коливання рівнів на ділянці Верхнього Дніпра Неданчичі-Дніпровське, пригирловій ділянці Прип'яті (зона ЧАЕС) та річках суббасейну Десни (Київська, Чернігівська, Сумська обл.) з подальшим затопленням та утриманням води на заплаві Десни біля м. Новгород-Сіверський, с. Морівськ, початковим затопленням садово-дачної забудови, доріг на заплаві біля м. Чернігів", - зазначають синоптики.

Через підтоплення можливі проблеми із транспортним сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському районах Чернігівської області та Шосткинському районі Сумської області, утриманням затоплення заплави і переливу автодороги місцевого значення на притоці Десни р. Снов у Чернігівському районі Чернігівської області. Оголошено перший рівень небезпеки - жовтий.

"На Верхньому Дніпрі (в межах країни) утримуватиметься значне затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Дніпра і Сожу (за даними ДСНС) та можливим початковим затопленням житлових будинків окремих сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий)", - підсумували метеорологи.

Раніше ми повідомляли прогноз погоди в Україні на тиждень, 5-11 лютого.

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