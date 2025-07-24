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По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу — що летить
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу ракетного удару.
Після обіду 24 липня на всій території України було оголошено повітряну тривогу через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.
«Увага. Ракетна небезпека по всій території України. Зафіксовано зліт МіГ-31К», — повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 15:47 «почервоніли» усі області України.
Зауважимо, що повітряна тривога через зліт МіГ свідчить, що є загроза пуску аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».
Нагадаємо, що винищувач МіГ-31К — носій аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал». Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти. Проте тривогу однаково оголошують, бо МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.
Нагадаємо, вночі 24 липня Росія атакувала Черкащину ракетами. Внаслідок атаки по Черкасах постраждали 12 людей.