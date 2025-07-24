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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4104
Час на прочитання
1 хв

По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу — що летить

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу ракетного удару.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога 24 липня. Колаж ілюстративний

Повітряна тривога 24 липня. Колаж ілюстративний / © ТСН.ua

Після обіду 24 липня на всій території України було оголошено повітряну тривогу через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.

«Увага. Ракетна небезпека по всій території України. Зафіксовано зліт МіГ-31К», — повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 15:47 «почервоніли» усі області України.

Карта повітряних тривог станом на 15:47

Карта повітряних тривог станом на 15:47

Зауважимо, що повітряна тривога через зліт МіГ свідчить, що є загроза пуску аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».

Нагадаємо, що винищувач МіГ-31К — носій аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал». Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти. Проте тривогу однаково оголошують, бо МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

Нагадаємо, вночі 24 липня Росія атакувала Черкащину ракетами. Внаслідок атаки по Черкасах постраждали 12 людей.

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