ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
17k
Час на прочитання
1 хв

Чоловік заявив про раптову смерть своєї дружини: експерти встановили страшну правду

Медики, які прибули на виклик, не виявили на тілі загиблої видимих слідів насильства.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Місце убивства

Місце убивства 30-річної жінки на Тернопільщині / © ГУ Нацполіції Тернопільської області

Мешканець Бучацької громади, що на Тернопільщині, повідомив своїй матері, що вдосвіта знайшов у літній кухні бездиханне тіло своєї 30-річної дружини. Та викликала поліцію та швидку, але медики не одразу встановили причину смерті.

Як повідомили у поліції Тернопільської області, на тілі загиблої не було видимих слідів насильства.

Проте згодом судово-медична експертиза встановила, що жінка померла від масивної внутрішньої кровотечі, закритої травми живота та пошкодження внутрішніх органів.

З’ясовуючи обставини смерті, поліцейські встановили, що напередодні подружжя приймало у себе гостей. Під час застілля розпивали спиртні напої.

Близько 18:00 між подружжям виникла суперечка, під час якої чоловік двічі ногою вдарив дружину в живіт. Це бачили як гості, так і малолітні діти.

За кілька годин після інциденту жінка померла. Без матері залишилося п’ятеро дітей.

Чоловік у скоєному зізнався. Йому оголосили підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше правоохоронці встановили, що житель Івано-Франківська замовив убивство своєї дружини, з якою перебував у процесі розлучення.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie