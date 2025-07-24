- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 17k
- Час на прочитання
- 1 хв
Чоловік заявив про раптову смерть своєї дружини: експерти встановили страшну правду
Медики, які прибули на виклик, не виявили на тілі загиблої видимих слідів насильства.
Мешканець Бучацької громади, що на Тернопільщині, повідомив своїй матері, що вдосвіта знайшов у літній кухні бездиханне тіло своєї 30-річної дружини. Та викликала поліцію та швидку, але медики не одразу встановили причину смерті.
Як повідомили у поліції Тернопільської області, на тілі загиблої не було видимих слідів насильства.
Проте згодом судово-медична експертиза встановила, що жінка померла від масивної внутрішньої кровотечі, закритої травми живота та пошкодження внутрішніх органів.
З’ясовуючи обставини смерті, поліцейські встановили, що напередодні подружжя приймало у себе гостей. Під час застілля розпивали спиртні напої.
Близько 18:00 між подружжям виникла суперечка, під час якої чоловік двічі ногою вдарив дружину в живіт. Це бачили як гості, так і малолітні діти.
За кілька годин після інциденту жінка померла. Без матері залишилося п’ятеро дітей.
Чоловік у скоєному зізнався. Йому оголосили підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть).
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше правоохоронці встановили, що житель Івано-Франківська замовив убивство своєї дружини, з якою перебував у процесі розлучення.