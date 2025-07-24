Чоловік заявив про раптову смерть своєї дружини: експерти встановили страшну правду

Місце убивства 30-річної жінки на Тернопільщині / © ГУ Нацполіції Тернопільської області

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Мешканець Бучацької громади, що на Тернопільщині, повідомив своїй матері, що вдосвіта знайшов у літній кухні бездиханне тіло своєї 30-річної дружини. Та викликала поліцію та швидку, але медики не одразу встановили причину смерті.

Як повідомили у поліції Тернопільської області, на тілі загиблої не було видимих слідів насильства.

Проте згодом судово-медична експертиза встановила, що жінка померла від масивної внутрішньої кровотечі, закритої травми живота та пошкодження внутрішніх органів.

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З’ясовуючи обставини смерті, поліцейські встановили, що напередодні подружжя приймало у себе гостей. Під час застілля розпивали спиртні напої.

Близько 18:00 між подружжям виникла суперечка, під час якої чоловік двічі ногою вдарив дружину в живіт. Це бачили як гості, так і малолітні діти.

За кілька годин після інциденту жінка померла. Без матері залишилося п’ятеро дітей.

Чоловік у скоєному зізнався. Йому оголосили підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть).

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Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше правоохоронці встановили, що житель Івано-Франківська замовив убивство своєї дружини, з якою перебував у процесі розлучення.