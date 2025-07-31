Повітряна тривога 31 липня / © ТСН

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Увечері 31 липня на всій території України було оголошено повітряну тривогу через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.

«Увага. Вся Україна — ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К», — повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 21:11 «почервоніли» усі області України.

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Карта повітряних тривог станом на 21:11

Зауважимо, що повітряна тривога через зліт МіГ свідчить, що є загроза пуску аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».

UPD

Станом на 21:25 — відбій загрози по МіГ-31К.

Нагадаємо, що винищувач МіГ-31К — носій аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал». Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти. Проте тривогу однаково оголошують, бо МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

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Нагадаємо, що у ніч проти 31 липня Росія завдала чергового масованого удару по Києву. Спочатку столицю атакували нові реактивні «Шахеди», а потім росіяни завдали ракетного удару.

Унаслідок удару загинули 15 людей: 12 у Святошинському районі та 3 у Соломʼянському. За оновленими даними, ще 132 людини постраждали, серед яких — 14 дітей.

Зокрема, серед загиблих — шестирічна дитина. Це - 6-річний Матвій Марченко, вихованець столичного клубу карате.