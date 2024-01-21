Поблизу Дніпра знищено високоточну російську ракету

У неділю, 21 січня, під час оголошеної повітряної тривоги в Дніпровському районі Дніпропетровської області засобами ППО було знищено російську керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід".

Ця високоточна авіаційна ракета класу “повітря-поверхня” середнього радіусу дії призначена для ураження важливих наземних цілей, прикритих ППО.

Українські захисники неба не дозволили смертоносній російській зброї вразити ціль.

У Повітряному командуванні "Схід" також нагадали про необхідність дотримуватися правил безпеки під час сигналу повітряної тривоги.

Нагадаємо, 13 січня у Дніпропетровській області під час повітряної тривоги сили ППО збили дві російські ракети.

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