Поблизу Дніпра знищено високоточну російську ракету

Українські захисники неба не дозволили смертоносній російській зброї вразити ціль.
У неділю, 21 січня, під час оголошеної повітряної тривоги в Дніпровському районі Дніпропетровської області засобами ППО було знищено російську керовану авіаційну ракету Х-59.
Про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід".
Ця високоточна авіаційна ракета класу “повітря-поверхня” середнього радіусу дії призначена для ураження важливих наземних цілей, прикритих ППО.
Українські захисники неба не дозволили смертоносній російській зброї вразити ціль.
У Повітряному командуванні "Схід" також нагадали про необхідність дотримуватися правил безпеки під час сигналу повітряної тривоги.
Нагадаємо, 13 січня у Дніпропетровській області під час повітряної тривоги сили ППО збили дві російські ракети.
Читайте також: