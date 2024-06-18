Подекуди до +34°C: до України повертається спека, але ненадовго (мапа)

До України повернеться спека, але ненадовго.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко у Facebook.

"Завтра – спека, післязавтра – знову свіжість! В Україні 19-го червня протягом дня очікується +28+32 градуси, на півдні до +34 градусів. Без дощів. Якісь синоптичні "блохи" хіба що на Волині, Чернігівщині та Сумщині, в сенсі, локальні дощики", – написала вона.

Також читайте В Києві на Оболоні півметрова змія ховалася в пралці у квартирі багатоповерхівки: фото

А 20-го червня, за даними синоптикині, до України завітає холодний атмосферний фронт, тому на заході, півночі, а також на Вінниччині та Черкащині температура повітря знизиться до +20+25 градусів, а в північних районах Чернігівщини та Сумщини навіть до +18+22 градусів.

"Зниження температури повітря у четвер, зрозуміло, супроводжуватиметься дощами та грозами. Проте схід, південь та значна частина центральних областей ще залишаться і в середу, і в четвер серед сонця та спеки", – уточнила Діденко.

Яка погода у Києві

У Києві 19-го червня очікується суха сонячна спекотна погода з температурою повітря +28+30 градусів.

20-го червня через візит холодного атмосферного фронту (див. мапу) в столиці посвіжіє до +20+23 градусів, передбачається короткочасний дощ із грозою.

Візит холодного атмосферного фронту / Фото: Наталія Діденко / Facebook

"У зв'язку з проходженням 20-го червня атмосферного фронту атмосферний тиск знизиться, стрибки тиску та градусів можуть негативно вплинути на метеопатів, особливо на людей із серцево-судинними недугами. Будьте уважними до себе та до тих, хто поруч", – попередила Діденко.

Синоптикиня уточнила, що завтра, 19 червня, очікується спека, а післязавтра – похолодання (окрім півдня та сходу).

"Спека не надмірна, тому від кондиціонерів можна спокійно втриматися. Пити воду, робити протяги, не носити синтетику, махати на себе й симпатичного сусіда в транспорті брошуркою "Як мінімалізувати спеку та її наслідки", ну, або просто листочком із фінансового чи податкового звіту, не захоплюватися надто холодним чи надто чимось міцним, мити ретельніше черешні, огірки та абрикоси", – підсумувала Наталія Діденко.

Нагадаємо, у небі над Києвом зафіксували сріблясті хмари. Ці "хмари нічного сяйва" світяться після заходу сонця, а побачити їх вдень неможливо.

Читайте також провідні новини дня: