"Росія вірить, що це допоможе дотиснути Україну": Подоляк про “Майдан-3” Кремля

Бюджет у 1,5 млрд доларів на пропагандистську роботу – це не так багато, якщо враховувати, скільки загалом росіяни вкладають у війну.

Теми, які Кремль використовуватиме в межах операції “Майдан-3”, очевидні. І Росія буде це робити прямо, нахабно. Серед цілей цієї спецоперації: деморалізація України, наших країн-партнерів, суспільств країн-партнерів, а також – вплив на постачання зброї Україні.

Про це сказав радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю FREEДОМ.

Чим більше РФ вкладатиме в операції проти України, тим більше негативної віддачі буде для неї самої

Йдеться, зокрема, про поставлення під сумнів легітимності президента України. Проте радник ОПУ каже: це надумана проблема, якої не існує юридично. Тому що безперервність влади зумовлена конституційними положеннями, де чітко сказано, що президент виконує свої обов’язки до моменту вступу на посаду наступного президента або настання другого терміну президентства.

"Регламентація про воєнний стан чітко говорить — можливе чи неможливе проведення виборів, і визначає безперервність влади – і парламентської, і президентської", – зауважив Подоляк.

Росія буде вірити в те, продовжив радник, що чим більше вона буде проводити подібних інформаційно-диверсійних заходів, тим більше у неї шансів буде дотиснути Україну. Вона робитиме це пропагандистського обвалу на внутрішньому ринку.

"Як тільки буде кілька тактичних поразок Росії на лінії фронту, ця надута пропагандистська бульбашка лопне, це призведе до дисонансу відчуттів і, відповідно, це призведе до внутрішнього конфлікту", – констатував радник Офісу.

Так, чим більше Росія вкладається в подібні інформаційно-диверсійні операції, тим більше негативної віддачі буде у РФ. На думку Подоляка, є один найбільш руйнівний сегмент, на який потрібно звертати увагу.

"Це некерована депресизація публікацій у західних медіа. Журналісти виходять із песимістичними колонками на кшталт "усе пропало", – підсумував радник ОПУ Михайло Подоляк.

Раніше у Зеленського пояснили, чому Україні не можна проводити переговори з Росією.

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