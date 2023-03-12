Погода у понеділок зіпсується: про що попереджають синоптики українців

Опади очікуються майже по всій Україні.
У понеділок, 13 березня, у деяких областях України прогнозують мокрий сніг та дощ, можливі пориви вітру.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вночі у північних, вдень у західних областях місцями очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.
У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.
Температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла, у південній частині та на Прикарпатті до 11° тепла.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних регіонах місцями пориви 15-20 м/с.
Раніше синоптики повідомили, що в Україні очікується рання та тепла весна, подекуди з аномальними температурами.
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