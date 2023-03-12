Погода у понеділок зіпсується: про що попереджають синоптики українців

Опади очікуються майже по всій Україні.

У понеділок, 13 березня, у деяких областях України прогнозують мокрий сніг та дощ, можливі пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі у північних, вдень у західних областях місцями очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.

У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла, у південній частині та на Прикарпатті до 11° тепла.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних регіонах місцями пориви 15-20 м/с.

Раніше синоптики повідомили, що в Україні очікується рання та тепла весна, подекуди з аномальними температурами.

Аномальна погода в столиці

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