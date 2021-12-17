Погода в Буковелі на вихідних: прогноз на 18-19 грудня

Погода в Буковелі на вихідних: прогноз на 18-19 грудня

На вихідних у тутешніх горах сніжитиме.

Погода в Буковелі на вихідних, у суботу та неділю, 18-19 грудня, обіцяє бути помірною, зі снігом та без сильних морозів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 18 грудня, впродовж усього дня у Буковелі, що в Івано-Франківській області, поблизу міста Яремче, буде триматися хмарна погода і падатиме сніг. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від -1° до +1°С. Вночі від -2 до -4°С морозу. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 18 грудня в Буковелі, що розташований біля м. Яремче / Укргідрометцентр

У неділю, 19 грудня, погода у Буковелі не зміниться і буде такою ж, як у суботу. Сильний сніг йтиме вночі, але ще до настання ранку закінчиться. Але пообіді снігопад відновиться, хоча і з меншою силою, та йтиме він до пізнього вечора.

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