Погода в Україні 2 грудня: де в суботу будуть дощі, снігопади та мороз

У суботу, 2 грудня, в Україні буде слабкий мороз. У більшості областей очікуються снігопади або дощ,а на дорогах - ожеледиця.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

В Україні буде хмарно. У регіонах - сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, туман, на дорогах подекуди ожеледиця. На заході країни - значні опади. Омине негода лише південь країни.

Температура повітря вночі становитиме 0-5° морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 2° морозу до 3° тепла. У Закарпатській, Вінницькій, Дніпропетровській, Луганській областях синоптики прогнозують вночі близько 0°, а вдень - +2-7°. Тепліше буде у південних регіонах: вночі +5-10° тепла, а вдень +9-14°.

Прогноз погоди в Україні на 2 грудня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 2 грудня буде хмарно. Вночі та вдень буде мокрий сніг та дощ. Подекуди прогнозують налипання мокрого снігу та ожеледь. На дорогах регіону - ожеледиця. Швидкість південно-східного вітру - 5-10 м/с.

В Київській області температура повітря вночі буде 0-5° морозу, а вдень - від 2° морозу до 3° тепла. В Києві вночі та вдень стовпчики термометрів покажуть 1-3° морозу, а вдень - близько 0°.

Погода на Новий рік

Синоптики кажуть, що на Новий рік взагалі потеплішає до відлиги. Метеоролог Ігор Кібальчич каже, що стійкий період холодної погоди протримається до 20-х чисел місяця. Лише в третій декаді вплив азіатського антициклону може послабшати і до нас надходитимуть більш теплі та вологі повітряні маси атлантичного походження на тлі відновлення західного перенесення.

Читайте також: