На Буковині чоловік вночі вбив власних батьків

Зловмисника затримано.
На Буковині 45-річний чоловік спочатку вбив свого батька, а потім задушив матір. Подвійне вбивство сталося вночі в селі Вітрянка Дністровського району.
Про це повідомила поліція регіону.
Поліцейські з’ясували, що чоловік завдав ударів тупим предметом своєму 68-річному батькові та задушив 66-річну матір. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілі померли.
Після того, як зловмисник зрозумів, що накоїв - намагався скоїти самогубство.
Поліцейські направили тіла загиблих для проведення судово-медичних експертиз. Крім цього, співробітники поліції призначили психіатричну експертизу затриманому.
Нагадаємо, на Закарпатті діти вбили власну матір.
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