На Буковине мужчина ночью убил своих родителей

На Буковине 45-летний мужчина сначала убил своего отца, а затем задушил мать. Двойное убийство произошло ночью в селе Ветрянка Днестровского района.

Об этом сообщила полиция региона.

Полицейские выяснили, что мужчина нанес удары тупым предметом своему 68-летнему отцу и задушил 66-летнюю мать. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались.

После того, как злоумышленник понял, что натворил – пытался покончить жизнь самоубийством.

Полицейские направили тела погибших на проведение судебно-медицинских экспертиз. Кроме того, сотрудники полиции назначили психиатрическую экспертизу задержанному.

Напомним, в Закарпатье дети убили собственную мать.

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