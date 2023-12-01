На Буковине мужчина ночью убил своих родителей

Злоумышленник задержан.
На Буковине 45-летний мужчина сначала убил своего отца, а затем задушил мать. Двойное убийство произошло ночью в селе Ветрянка Днестровского района.
Об этом сообщила полиция региона.
Полицейские выяснили, что мужчина нанес удары тупым предметом своему 68-летнему отцу и задушил 66-летнюю мать. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались.
После того, как злоумышленник понял, что натворил – пытался покончить жизнь самоубийством.
Полицейские направили тела погибших на проведение судебно-медицинских экспертиз. Кроме того, сотрудники полиции назначили психиатрическую экспертизу задержанному.
Напомним, в Закарпатье дети убили собственную мать.
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