Погода в Україні 24 вересня: неділя потішить теплом до +30°

Неділя, 24 вересня, у більшості регіонів України буде теплою та без опадів. Невеликі дощі очікуються лише у деяких областях.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде невелика хмарність. Опадів у неділю не прогнозують. Втім, у більшості західних областей буде короткочасний дощ, а місцями - гроза. Вночі та вранці в Одеській області місцями туман. Вітер південно-східний, у західних областях північний, 5-10 м/с.

В Україні вночі температура повітря становитиме +11-16°. Вдень на переважній більшості території повітря прогріється до +25-30°. Тепліше вночі буде на узбережжі морів - місцями до 20° тепла. Тим часом вдень прохолодніше буде на заході країни - +19-24°.

Прогноз погоди в Україні на 24 вересня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 24 вересня - невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Синоптики наголошують, що 24-26 вересня у регіоні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В Київській області вночі температура буде +11-16°, вдень підніметься до +25-30°. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +14-26° тепла, а вдень - 26-28° тепла.

Нагадаємо, метеорологиня Наталія Птуха розповіла, чи потішать останні дні вересня теплом. Так, до кінця цього тижня завдяки антициклону в Україні середня денна температура становитиме +22-27°.

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