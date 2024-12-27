Погода зіпсується: синоптик дав прогноз на найближчі дні

В Україні найближчими днями зіпсується погода. Очікуються мокрий сніг та ожеледь.

Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

Сьогодні, 27 грудня, у південних, центральних та східних регіонах України синоптик прогнозує сніг та мокрий сніг, у Криму з дощем.

На решті території опадів не очікується.

Подекуди можливе налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с, у центральних та південних регіонах пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вдень -2... +3 °С, у Карпатах та на Прикарпатті -2... -7°С.

У суботу, 28 грудня, на більшій частині території України опадів не передбачається. Лише вночі на Одещині місцями пройде невеликий сніг та мокрий сніг. Вітер північної чверті, 5 - 10 м/с, на півдні поривчастий. Температура повітря вночі -2... -7°С, вдень -3... +2°С. У Карпатах вночі -8... -13°С, вдень -3... -8°С.

У неділю, 29 грудня, у більшості областей, крім південного сходу та Карпат, очікується невеликий сніг, мокрий сніг, місцями слабка ожеледь. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі в межах -4… +1°С, вдень -2… +3°С.

Раніше синоптики повідомили, яким буде січень 2025 року в Україні. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: