- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 137
- Час на прочитання
- 1 хв
Погода на сьогодні, 14 листопада: синоптики оновили прогноз
У п’ятницю, за прогнозом, буде тепло та без опадів.
Сьогодні, 14 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями. Опадів не очікується.
Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».
«Територія країни перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, а погоду без опадів формуватиме поле високого тиску. До України з південного заходу та заходу почне надходити відчутно тепліша повітряна маса, вологість повітря залишатиметься високою, що вранці у південній частині, на Прикарпатті та більшості центральних областей сприятиме утворенню туманів», — йдеться в повідомленні синоптиків.
Удень температура підніметься до +13°С.
У Київській області та столиці хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області становитиме +8…13°С, а у Києві буде близько +10°С.
Раніше повідомлялося, що 19 листопада можливі невеликі морози та мокрий сніг на заході, півночі та в центрі країни.