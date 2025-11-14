Погода на сьогодні, 14 листопада: синоптики оновили прогноз

У п’ятницю буде ще тепло / © Associated Press

Сьогодні, 14 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями. Опадів не очікується.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

«Територія країни перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, а погоду без опадів формуватиме поле високого тиску. До України з південного заходу та заходу почне надходити відчутно тепліша повітряна маса, вологість повітря залишатиметься високою, що вранці у південній частині, на Прикарпатті та більшості центральних областей сприятиме утворенню туманів», — йдеться в повідомленні синоптиків.

Удень температура підніметься до +13°С.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області становитиме +8…13°С, а у Києві буде близько +10°С.

Раніше повідомлялося, що 19 листопада можливі невеликі морози та мокрий сніг на заході, півночі та в центрі країни.