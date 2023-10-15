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Похолодання та сніг: синоптикиня попередила про різке погіршення погоди

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Похолодання та сніг: синоптикиня попередила про різке погіршення погоди

Мокрий сніг / Фото: pixabay.com

Увесь наступний тиждень буде холодно, з періодичними дощами та рвучким вітром.

Новий тиждень розпочнеться із похолодання, дощу і мокрого снігу.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко. 

За її прогнозом, у понеділок, 16 жовтня, максимальна температура повітря ледь досягатиме +7+12 градусів, на півдні до +15 градусів. Тепліше буде на Луганщину, місцями до +20 градусів.

"Холодний атмосферний фронт принесе в понеділок дощі та рвучкий вітер у більшість наших областей. У Карпатах можливий мокрий сніг. Увесь наступний тиждень погода вже відповідатиме сезону, буде холодно, з періодичними дощами та рвучким вітром, у затишшях - з туманами", - написала вона.

У Києві 16-го жовтня буде дощ та різке похолодання, вдень очікується близько +10 градусів. 

За словами Діденко, більш інтенсивним очікується дощ у столиці найближчої ночі та вранці, вдень у понеділок опади послабшають.

Нагадаємо, синоптикиня назвала дату, коли в Україні випаде сніг.

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Дата публікації
Перегляди
390
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