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Похолодание и снег: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Похолодание и снег: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды

Мокрый снег / Фото: pixabay.com

Всю следующую неделю будет холодно, с периодическими дождями и порывистым ветром.

Новая неделя начнется с похолодания, дождя и мокрого снега.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в понедельник, 16 октября, максимальная температура воздуха будет едва достигать +7+12 градусов, на юге до +15 градусов. Теплее будет в Луганской области, местами до +20 градусов.

"Холодный атмосферный фронт принесет в понедельник дожди и порывистый ветер в большинство наших областей. В Карпатах возможен мокрый снег. Всю следующую неделю погода уже будет соответствовать сезону, будет холодно, с периодическими дождями и порывистым ветром, в затишьях — с туманами", — написала она.

В Киеве 16 октября будет дождь и резкое похолодание, днем ожидается около +10 градусов.

По словам Диденко, более интенсивным ожидается дождь в столице в ближайшую ночь и утром, днем в понедельник осадки ослабеют.

Напомним, синоптикиня назвала дату, когда в Украине выпадет снег.

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Дата публикации
Просмотры
586
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