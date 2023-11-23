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Польські страйкарі почали блокувати ще один пункт пропуску на кордоні

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Польські страйкарі почали блокувати ще один пункт пропуску на кордоні

Кордон з Польщею. Фото: Twitter.com/straz_graniczn

Попередньо, блокування триватиме кілька днів.

Вранці 22 листопада польські страйкарі почали блокувати ще один пункт пропуску на кордоні з Україною. Четвертим КПП став "Медика", який суміжний з українським "Шегині".

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

"На території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Медика" (Республіка Польща), суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині" розпочалось блокування руху вантажних транспортних засобів", - йдеться у повідомленні. 

Український прикордонники попереджають по можливе ускладнення руху як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

Блокування руху вантажного транспорту може тривати від 23 до 26 листопада. Водночас перешкоджання руху автобусам та легкового транспорту не передбачається, наголошують у ДПСУ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Польські перевізники, що блокують кордон, нахабніють! Українцям доводиться вже виживати на межі

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники оголосили блокаду кордону з Польщею. Руху вантажного транспорту почали перешкоджати у трьох пунктах пропуску: "Корчова – Краковець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Зокрема, страйкарі вимагають повернути систему комерційних дозволів для українських перевізників.

Напередодні, 22 листопада, стало відомо, що поляки розширюють блокаду на кордоні з Україною - ще й пункт пропуску "Медика-Шегині". Цей КПП перевізники блокуватимуть разом із польськими фермерами.

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Дата публікації
Перегляди
270
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