Понеділок в Україні пройде без відключень електрики

На завтра не передбачено відключень електроенергії в Україні.

В понеділок, 5 серпня, в Україні не заплановано відключень електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Згідно з інформацією від Укренерго, понеділок має пройти без відключень електрики. Якщо будуть зміни, обов'язково повідомимо", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, заступник міністра енергетики Микола Колісник сказав, що Україна живе без відключень світла. Енергетики вважають, що наразі недоцільно робити прогнози щодо повернення до графіків відключень.

Голова правління компанії Володимир Кудрицький повідомив, що Україна активно працює над ремонтом і покращенням захисту електромереж, а також над залученням додаткової електроенергії з Європи. Зокрема, тривають переговори з Польщею для збільшення технічних можливостей і обсягів постачання електроенергії в Україну восени та взимку.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що якщо температура не буде різко коливатися і не з'явиться нова хвиля спекоти, наступні місяці до листопада можуть бути відносно комфортними. Однак зима все ще може бути складною.

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