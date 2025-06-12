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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
127
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Удар по підприємстві в Харкові: під завалами знайшли ще одну жертву

Пошукові роботи досі тривають, під завалами можуть бути люди.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на Харків 7 червня.

Атака на Харків 7 червня. / © Олег Синєгубов

У Харкові дістали ще одне тіло з-під завалів підприємства, по якому росіяни потужно вдарили 7 червня. Це вже п’ята жертва.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Щойно рятувальники вилучили тіло вже п'ятої людини з-під завалів цивільного підприємства в Київському районі Харкова”, - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що також сьогодні зранку було деблоковано тіло четвертої жертви. На місці “прильотів” досі тривають пошуково-рятувальні заходи. Є ймовірність, що під завалами залишаються ще люди.

Нагадаємо, вночі проти 7 червня армія РФ здійснила одну з найпотужніших атак на Харків. "Прильоти" були у двох районах - Київському та Основ'янському. Ворог застосував три ракети, п’ять КАБів, 4 РСЗВ і 48 БпЛА.

Зокрема, росіяни атакували одне з цивільних підприємств у Київському районі. Відомо, що п’ятьох працівників врятували. Втім, заблокованими залишалося щонайменше шість осіб.

Зауважимо, за даними ОВА, внаслідок влучання 40 дронів, чотирьох КАБів та ракети по території цього підприємства спалахнула пожежа на площі 10000 кв м.

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Дата публікації
Кількість переглядів
127
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