Прогноз погоди на 1 квітня: в Україні дощитиме, але буде тепло

Буде хмарно з проясненнями.

У суботу, 1 квітня в Україні буде дощ, а місцями ще й сильний вітер. Температура повітря - плюсова.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде хмарно з проясненнями. У більшості областей дощитиме. Лише вдень на Лівобережжі без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с. Вночі у південно-східній частині можливі пориви до 15-18 м/с.

Вночі в областях температура повітря буде 1-6°, але на сході вона опуститься до 1° морозу. Вдень синоптики прогнозують 3-8° тепла.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

Завтра, 1 квітня, буде хмарно з проясненнями. У регіоні прогнозують невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с.

В Києві вночі буде 3-5° тепла, а вдень повітря прогріється до +12-14°. В області вночі стовпчики термометрів покажуть 1-6° тепла, а вдень - до 9-14° тепла.

Погода у квітні

Синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що другий місяць весни приготував неприємні сюрпризи. В Україні буде прохолодною та багатою на опади. У перші десять днів місяця очікуються з дощі, сніг та заморозки. Друга декада буде трохи теплішою, опадів стане менше, але високих плюсових температур не прогнозують.

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