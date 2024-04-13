Прогноз погоди на 14 квітня: де в Україні будуть дощі та сильний вітер

Неділя, 14 квітня, в Україні буде теплою - температура суттєво не зменшиться. Втім, будуть дощі та місцями - шквали.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

В регіонах буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не передбачають. Лише у більшості західних областей, а ввечері ще й на півночі будуть короткочасні дощі, а місцями - грози. На заході місцями пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 7-12° тепла. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів покажуть +18-23°. На півдні, Закарпатті та Прикарпатті місцями повітря прогріється до 26° тепла. У Карпатах вночі синоптики прогнозують +3-8°, вдень - +10-15°.

Прогноз погоди в Україні на 14 квітня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У неділю в столиці та на Київщині - хмарно з проясненнями. Опадів не буде. Втім. вечері місцями короткочасний дощ і гроза. Вітер західний, 7-12 м/с.

В Київській області температура повітря – 7-12° тепла, вдень – +18-23°. В Києві вночі температура становитиме близько 10° тепла, вдень +20-22°.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха повідомила, чи будуть заморозки в Україні. У регіонах переважатимуть повітряні потоки з північного заходу, які й принесуть відчутне похолодання. Втім, воно буде близьке до кліматичної норми квітня.

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