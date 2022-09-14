Прогноз погоди на 14 вересня: в Україні стане тепліше, але місцями - дощі

У середу, 14 вересня, в Україні стане трохи тепліше.

Попри підвищення температури повітря, в деяких регіонах України дощитиме. Синоптики прогнозують опади місцями у західних, північних та східних областях.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Зазначається, що вітер буде південно-західний, а його швидкість 7-12 м/с. У Карпатах місцями будуть сильні пориви д 15-20 м/с. На заході країни вранці місцями очікується туман.

У північних областях синоптики прогнозують вдень 16-20 градусів тепла. На заході країни повітря прогріється до +18-22 градусів. У східних та південних регіонах України вдень стовпчики термометрів покажуть +19-22 градуси. В центрі - до 22 градусів тепла.

Фото: Укргідрометцентр

У Києві 14 вересня буде хмарно з проясненнями. Швидкість південно-західного вітру до 12 м/с. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +18-20 градусів. Температура повітря в Київській області вдень становитиме +18 градусів.

Нагадаємо, цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 25 травня, закінчилось 1-го вересня і загалом тривало 100 днів. Метеорологічна осінь у Києві розпочалась на два тижні раніше за кліматичну норму.

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