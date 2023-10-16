Прогноз погоди на 17 жовтня: де в Україні очікується мороз

На всій території України буде хмарно з проясненнями.
В Україні у вівторок, 17 жовтня, очікується хмарна погода з проясненнями.
Про це повідомляє пресслужба Українського гідрометцентру.
У вівторок переважно без опадів, лише у східних областях вночі, на північному сході країни вдень місцями невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла, в Криму 5-10°; вдень в Україні 7-12° тепла, у південній частині до 16°.
У Карпатах вночі очікується від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла.
Яка погода у Києві та області
На Київщині 17 жовтня буде хмарно з проясненнями, без опадів.
Вітер північно-західний , 7-12 м/с.
Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.
У Києві вночі 2-4° тепла, вдень близько 10°.
Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко назвала дату, коли в Україні випаде сніг. За її словами, спочатку відчутно похолодає, а вже наприкінці наступного тижня, орієнтовно 21 жовтня, буде сніг.