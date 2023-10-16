Прогноз погоди на 17 жовтня: де в Україні очікується мороз

На всій території України буде хмарно з проясненнями.

В Україні у вівторок, 17 жовтня, очікується хмарна погода з проясненнями.

Про це повідомляє пресслужба Українського гідрометцентру.

У вівторок переважно без опадів, лише у східних областях вночі, на північному сході країни вдень місцями невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, в Криму 5-10°; вдень в Україні 7-12° тепла, у південній частині до 16°.

У Карпатах вночі очікується від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла.

Прогноз погоди на 17 жовтня / Фото: Укргідрометцентр

Яка погода у Києві та області

На Київщині 17 жовтня буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Вітер північно-західний , 7-12 м/с.

Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

У Києві вночі 2-4° тепла, вдень близько 10°.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко назвала дату, коли в Україні випаде сніг. За її словами, спочатку відчутно похолодає, а вже наприкінці наступного тижня, орієнтовно 21 жовтня, буде сніг.

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