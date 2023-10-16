Прогноз погоды на 17 октября: где в Украине ожидается мороз

На всей территории Украины облачно с прояснениями.
В Украине во вторник, 17 октября, ожидается облачная погода с прояснениями.
Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.
Во вторник преимущественно без осадков, лишь в восточных областях ночью, на северо-востоке страны днем местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5° тепла, в Крыму 5-10°; днем в Украине 7-12 ° тепла, в южной части до 16°.
В Карпатах ночью ожидается от 1° тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла.
Какая погода в Киеве и области
В Киевской области 17 октября будет облачно с прояснениями, без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.
В Киеве ночью 2-4° тепла, днем около 10°.
Напомним, синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украине выпадет снег. По ее словам, сначала ощутимо похолодает, а уже в конце следующей недели, ориентировочно 21 октября, будет снег.