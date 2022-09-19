Прогноз погоди на 20 вересня: до України повертаються дощі та холод

У вівторок, 20 вересня, в Україні утримається холодна і дощова погода.

Дощ пошириться на всій території України. Опадів не прогнозують лише в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Температура повітря вдень знизиться майже до нічних показників, котрі прогнозуються на день раніше.

В регіонах України стане прохолодніше. Температура на півдні та на сході вдень буде +14-19 градусів, а вночі - 7-11 градусів тепла. На заході та на півночі температура коливатиметься у межах +10-15 градусів вдень, а вночі опуститься до позначок +6-9 градусів. У центральних регіонах вдень повітря прогрється до +13 градусів, а вночі - до +8 градусів.

Фото: Укргідрометцентр

У Києві 20 вересня також будуть опади. Швидкість західного вітру 7-12 м/с. Вдень стовпчики термометрів покажуть до 11-13 градусів тепла. Вночі температура опуститься до +8 градусів.

Як раніше повідомлялося, до кінця вересня суттєвого потепління не буде. Бабине літо прийде до України на початку жовтня. Ще одне бабине літо можливе в перших числах листопада.

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