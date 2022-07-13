Протягом доби росіяни вбили на Донеччині четверо мирних мешканців

Армія Російської Федерації продовжує вбивати мирне населення Донецької області.
Лише протягом минулої доби, 12 липня, росіяни вбили чотирьох мешканців регіону.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Зазнаається, що двоє загиблих в Авдіївці, один - у Бахмуті, а також один - у Часовому Ярі. За словами голови ОВА, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Крм того, внаслідок російських обстрілів вісім людей отримали поранення: п'ять - у Бахмуті, одна - у Часовому Ярі, одна - у Красногорівці, одна - у Костянтинівці.
Як повідомлялося, у Луганській області майже щодня ЗСУ знешкоджують ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Вони намагаються шукати слабкі місця в обороні ЗСУ. Посилення диверсійних розвідувальних заходів обумовлюється нестачею боєприпасів.
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