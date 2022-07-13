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Молодшу доньку диктатора Путіна призначили на нову посаду - російські ЗМП

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Молодшу доньку диктатора Путіна призначили на нову посаду - російські ЗМП

Екатерина Тихонова / Фото: скриншот з відео

Донька російського президента-диктатора Володимира Путіна Катерина Тихонова отримала нову державну посаду в РФ.

Молодшу доньку Путіна призначили співголовою координаційної ради Російського союзу промисловців та підприємців з імпортозаміщення та технологічної незалежності. 

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди. 

В органі наголошують, що що нова рада створена з метою "координації роботи органів РСПП з питань імпортозаміщення, узагальнення успішних практик заміщення імпортного обладнання російським, а також формування пропозиції щодо реалізації державної політики в галузі імпортозаміщення". 

До слова, від 2020-го Тихонова очолює Інститут перспективних досліджень проблем штучного інтелекту та інтелектуальних систем у Московському державному університеті імені Ломоносова. Крм того, вона керівниця фонду "Іннопрактика".   

Нагадаємо, достеменно невідомо, скільки грошей на особистих рахунках перебуває у доньок Путіна - Марії Воронцової та Катерини Тихонової. Втім, віднедавна вони перебувають під санкціями через те, що їхній батько розв'язав широкомасштабну війну проти України.

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