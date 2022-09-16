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Протягом доби росіяни вбили на Донеччині п'ятьох мирних мешканців

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Протягом доби росіяни вбили на Донеччині п'ятьох мирних мешканців

Фото: Associated Press

Армія Російської Федерації продовжує вбивати мирне населення у Донецькій області.

Лише протягом минулої доби, 15 вересня, окупанти РФ вбили п'ятьох мешканців регіону. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, загинула 851 людина.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок ворожих атак загинули мешканці Селидового, Красногорівки, Мар'їнки, Соледара та Бахмута. За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Крім того, шість людей зазнали поранень. Найбільше постраждалих - у Селидовому - троє.

© facebook/Павло Кириленко
Фото: facebook/Павло Кириленко

Нагадаємо, розпочалася 205-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили атаки росіян біля Бахмута і Авдіївки, уражено 13 опорних пунктів ворога. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу ЗСУ 16 вересня.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
163
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