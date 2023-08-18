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Повітряна тривога: ПС попереджають про загрозу дронів в одній з областей

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Повітряна тривога: ПС попереджають про загрозу дронів в одній з областей

Безпілотник. / Фото: Associated Press

В регіоні лунає тривога.

Під час повітряної тривоги 18 серпня у Херсонській області виникла загроза атаки російськими безпілотниками.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Херсонщина - загроза застосування ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

До слова, чергова повітряна тривога у регіоні розпочалася о 13:41.

Станом на 13:46 сирени лунають також у Запорізькій області. Тривога пов'язана з активністю тактичної авіації противника.

"Загроза застосування авіаційного озброєння (КАБ/КАР) для переднього краю Запорізької області", - йдеться у повідомленні ОВА.

Тривога станом на 13:46 четверга, 18 серпня. / ©
Тривога станом на 13:46 четверга, 18 серпня.

Як повідомлялося, у четвер, 18 серпня, після 13:00 по всій території України оголошена повітряна тривога. Вона тривала менше 20 хв.

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Дата публікації
Перегляди
627
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