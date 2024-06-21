Ракетний удар по Кривому Рогу: куди влучив ворог

У п’ятницю, 21 червня, російська терористична армія завдала удару по місту Кривому Рогу на Дніпропетровщині, влучивши у продуктові склади.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

За його словами, ворог атакував місто балістичною ракетою "Іскандер-М".

Внаслідок ракетного удару постраждало двоє осіб – 64-річний сторож, якому надали медичну допомогу на місці, та 22-річний парубок, якого госпіталізували, але стан його не важкий.

"Зазвичай на цих складах багато працівників, але через відключення електроенергії сьогодні людей відпустили раніше", - зазначив Олександр Вілкул.

Керівник міста уточнив, що, окрім пошкоджень на території продуктових складів, вибуховою хвилею після ракетного удару вибито шибки у вікнах довколишніх будинків та у школі.

Пожежу, яка виникла на місці вибуху, уже загасили.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 21 червня двічі запускали ракети в сторону Кропивницького.

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