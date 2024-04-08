РФ поцілила по цивільному об'єкту у Полтавській громаді – що відомо

Увечері 8 квітня російські окупанти влучили по цивільному об'єкту у Полтавській громаді

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади. На місці працюють усі відповідні служби. Решта інформації уточнюється", – лаконічно написав він. Інших деталей голова ОВА не уточнив.

За інформацією моніторингових телеграм-каналів, попередньо росіяни вгатили ракетою Х-59.

Раніше повідомлялося, що росіяни скинули чотири КАБи на центр Білопілля у Сумській області.

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