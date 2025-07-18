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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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66
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РФ випустила серію дронів по Україні: названа траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 17 липня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • Павлоград - загроза застосування ударних БпЛА!

  • БпЛА на півночі Запоріжжя - курсом на Дніпропетровщину.

  • БпЛА на півночі Запоріжжя та на Дніпропетровщині - курсом на північно-західний напрямок, на Дніпро.

Нагадаємо, у ніч проти 16 липня російська армія вкотре масовано обстріляла Україну ракетами та дронами, влучання були у різних регіонах.

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