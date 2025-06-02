Рятувальники пояснили, як вижити під час пожежі у транспорті

Пожежа у автобусі / © ДСНС

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Нещодавній випадок займання у громадському транспорті змусив фахівців ДСНС знову нагадати українцям: знання базових правил поводження під час пожежі може врятувати життя.

Про це пише Телеграф.

Пожежа в автобусі — надзвичайно небезпечна ситуація, адже в салоні зазвичай перебуває багато людей, простір обмежений, а час на евакуацію — лічені хвилини. Тож кожен пасажир повинен знати алгоритм дій.

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Перш за все — повідомити водія. Часто він не бачить диму або полум’я в задній частині салону, тож важливо привернути його увагу до небезпеки якомога швидше.

Якщо загоряння невелике, можна спробувати загасити вогонь за допомогою вогнегасника. Зазвичай він розміщується в салоні або поруч з водієм.

У разі розповсюдження вогню — терміново евакуюватися. Якщо стандартні двері заблоковані, необхідно скористатися кнопкою аварійного відкриття або аварійними люками. Крім того, у салоні мають бути спеціальні молотки для розбиття вікон.

Дуже важливо захищати дихальні шляхи. Під час пожежі виділяються токсичні гази, які можуть вбити ще до того, як людина добереться до виходу. Закрийте рот і ніс хусткою, рукавом чи шматком тканини.

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Після евакуації — відійдіть на безпечну відстань. Автобус може вибухнути або загорітись ще сильніше через паливо чи електропроводку.

Обов’язково зателефонуйте до служби порятунку за номером 101. Чітко вкажіть місце події, аби рятувальники могли швидко прибути на місце.

Якщо вже у безпеці — допоможіть іншим. Особливо дітям, літнім людям та тим, хто не здатен самостійно вибратися.

ДСНС наголошує: зберігати спокій та діяти швидко — головна умова виживання під час пожежі в транспорті. Поширення цієї інформації може врятувати життя.

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Нагадаємо, у Києві 2 червня спалахнув маршрутний автобус. Подія сталася на Броварському проспекті.